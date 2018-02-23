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﻿屋苑錄用家市價入市

2018-02-23 列印
■嘉湖山莊三房單位以530萬元易手，呎價9689元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理蕭國粦表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座高層G室，面積547方呎，三房間隔，以530萬元易手，呎價9689元。原業主於10年以220萬元購入，轉售帳面獲利310萬元。

嘉湖三房530萬易手

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運站浪澄灣3座中層D室，面積549方呎，兩房間隔，成交價約995萬元，呎價約18124元。原業主於07年10月以約481.3萬元購入，是次轉手帳面獲利約513.7萬元。

　　中原副分區營業經理莊素娟表示，鰂魚涌太古城天山閣低層C室，面積689方呎，三房間隔，望部份海景，以1170萬元交吉易手，呎價16981元。原業主於83年9月以49萬元買入單位，帳面獲利1121萬元。

　　世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角益漢洋樓中層C室，面積369方呎，一房間隔，望街景，獲區外上車客以500萬元承接，呎價13550元，屬市價水平。據了解，原業主於05年以123萬元購入，帳面獲利377萬元。

　　利嘉閣首席聯席董事楊震霆表示，馬鞍山觀瀾雅軒2座低層C室，面積約933方呎，三房連套房間隔，望海景，以1133萬元易手，呎價12144元，據了解，原業主於10年5月以約655萬元購入，持貨至今易手，帳面獲利約478萬元。

觀瀾雅軒呎價1.21萬

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣ONE MADISON低層B室，面積246方呎，一房間隔，望街景，以458萬元易手，呎價18618元。
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