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﻿柏景灣兩房月租2.25萬

2018-02-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理史家樑稱，奧運站柏景灣8座中層E室，面積449方呎，兩房設計，望園景，以22500元租出，呎租約50.1元。業主於2015年8月以約750萬元買入單位，現出租可享租金回報約3.6厘。

　　Q房網營業經理尹細安表示，元朗合益廣場B座高層1室，面積844方呎，屬三房一套間隔，望市景，獲租客以1.8萬元租入，呎租約為21.3元。業主於00年4月以481.3萬元購入，目前可享約4.5厘租金回報。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門彩華花園B座中層6室，面積420方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以1.05萬元租出，呎租為25元。

　　中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居3座中層E室，面積441方呎，兩房間隔，獲租客以1.1萬元承租，呎租25元。
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