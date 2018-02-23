﻿高曠樓底靈活設計 善用空間 簡約實用

時下不少新落成單位，實用面積不大，但就擁有高曠的樓底，讓設計師有更多空間好好運用。或許可參考一下今次的設計個案，單位擁有約11方呎的樓底，設計師想到將走廊天花成為房間的一部份，令戶主的兩位小朋友可有足夠寢區。



戶主一家四口連同家庭傭工現居住於屯門藍地的綠怡居，單位實用面積約509方呎的2房單位，每個間隔都四正實用，而且擁有高曠樓底，一般住宅的樓底只有約8吋至9吋高，然而這個單位樓底達約10.7方呎高，室內設計師Jerry Lui利用這個優點，使單位的空間不會浪費，滿足戶主夫婦的要求。



甫入單位，感到大廳光猛開揚，設計師以淺色佈置廳堂內籠，地面鋪上淺灰的木紋地板，一邊大幅而筆直的牆壁貼上暗花紋牆紙，另一邊屬飯廳的直角牆，則造了白色拼黑色的入牆大櫃。



黑白入牆櫃對比分明



貯物櫃不僅提供大量貯物空間，中空設計及多個陳列架讓戶主可以擺放多個擺設及飾物，中型的餐桌椅整體結構簡單，配上天花燈槽及吊燈，減輕了笨重感。客廳以射燈作照明，光源充足，廳區設有對流窗，沙發靠向偌大的窗戶擺放，對面擺放矮身的電視櫃，背後用上布簾修飾小窗戶，又可增添美觀。



步入走廊，可通往2個房間及浴室，房間分別為主人睡房及兒童睡房。主人房呈長方形，以灰色及白色為主色，房內同樣樓底高，即使設計師將房間地台升高，空間都不感到狹窄，而且地面也有空間可以貯物，一舉兩得。



雙人睡牀靠窗擺放，牆身掛上電視機房，方便戶主趟在牀上觀賞電視節目。睡牀旁邊為工作間，置有組合式傢俬，利用凹位造了入牆大衣櫃，收納衣物井井有條。



自製閣樓寢區



不過，整間屋的特別之處應該是近廳的兒童房間，房內間隔方正，但如何可以讓兩位小朋友可以共享這個細小空間呢？Jerry就想到單位的高樓底的優勢，將走廊部份天花納入房間一部份，成為閣樓，並改動了房間的入口位置，移向正中，騰出的位置建造一條樓梯連接閣樓，這個高空位置為女兒的寢區，物盡其用。



至於兒子的睡牀位於大門的旁，睡牀上方置有吊櫃，同樣善用空間。房間的大窗台訂造書桌，用作小朋友的學習地方。Jerry表示，房間有不少位置都提供貯物空間，如升高的地台、樓梯旁的抽屜。



浴室方面，設計師將原則的浴缸改建成淋浴間，令空間更慳位好用，廚房則保留原有的擺位，未有作出改動。