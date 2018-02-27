﻿大埔豪宅優質盤錄破頂價沽 睇樓氣氛不俗

大埔二手豪宅近月交投造好，1月錄60宗成交，2月暫錄約10宗，睇樓熾熱，氣氛良好。區內多個豪宅屋苑如比華利山別墅及康樂園均錄得多宗成交，當中不乏造價和呎價新高成交，如康樂園單號屋，近期以4528萬元易手，實用呎價17557元。



世紀21灝天地產董事徐錦鴻表示，大埔二手豪宅近月交投氣氛持續，1月錄60宗沽售，2月上旬稍微放緩，暫錄約10宗交投，個別屋苑更錄破頂成交。近月出現的破頂成交是位於露輝路的倚龍山莊8座低層B室，為分層標準單位，實用面積1281方呎，享有海景，屬罕有放盤，成交價1500萬元，實用呎價約11710元，創屋苑同類型單位造價和呎價雙破頂新高，亦是該屋苑2月份首宗成交個案。



倚龍山莊分層入場費1000萬



倚龍山莊1月錄得5宗成交，平均實用呎價約9500元，成交宗數為過去5年單月最高紀錄；2月則暫錄1宗。現時，該屋苑放賣盤少於3個，分層戶入場費1000萬元，複式單位則由1400萬元起。世紀21灝天徐錦鴻續補充，倚龍山莊共有33座，其中只有5座至9座的單位可望海景，惟業主惜售，暫未有放盤。



比華利山別墅5房呎價1.2萬



鄰近的比華利山別墅近月交投同樣活躍，屋苑1月錄7宗成交，平均實用呎價約11000元，當中萊茵道單號屋，實用面積1606方呎，採5房1套間隔，原業主開價2000萬元放盤1年，態度硬淨，堅持獲利離場，最終以1938萬元易手，實用呎價達12067元，創屋苑同類洋房呎價新高。徐氏指，雖然近來股票市場稍微波動，不過仍無礙買家入市，如比華利山別墅銀主盤獲不少買家競投。該銀主盤為萊茵道單號屋，實用面積2461方呎，銀行原開價2788萬元，最終以2880萬元成交，實用呎價約11703元，屬2月上旬的成交，同類型洋房市價約3000萬元。現時比華利山別墅共有約20個放賣盤，近3成連租約放售，最細碼洋房實用面積1606方呎，入場費約1650萬元，如望海景的洋房則需約2000萬元以上。



康樂園單邊屋售4528萬



中原地產高級分行經理吳啟業表示，買家入市心態正面，未受新春假期氣氛影響，部份更於新年前偷步入市，截至2月中旬，大埔康樂園錄3宗成交，平均實用呎價約17000元，其中第27街單號屋成交，創同類型單位呎價和造價歷史新高，洋房實用面積2579方呎，以4528萬元易手，實用呎價17557元。買家為用家，鍾情獨立屋居住環境舒適，加上洋房位處單邊，連有4063方呎花園，市場罕有，即購入單位自住。



吳啟業續指，康樂園為大埔區內老牌豪宅屋苑，與外區相比，價格仍屬低水。有見及此，大部分業主難以相若價格，在外區購入同等質素物業。由於康樂園業主換樓成本高，故少有將物業放售，以自住為主。現時，屋苑只有30個放賣盤，盤源不多，實用面積約1200方呎和1500方呎的洋房入場費分別約2000萬元和3000萬元。