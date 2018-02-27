﻿屋苑錄用家市價承接

聽濤雅苑呎價1.31萬
美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣曉尚極低層C室，面積250方呎，屬1房間隔，成交價約438萬元，呎價17520元。據了解，原業主於13年5月以約386.88萬元購入，是次轉手帳面獲利51.12萬元。
利嘉閣分區經理黃永全稱，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層C室，面積約615方呎，採3房設計，望園景，經議價後以938萬元獲首置客承接，呎價約15252元，據悉，原業主於11年10月，以約520萬元買入上述單位，現轉手帳面獲利約418萬元。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑C座中層16室，面積351方呎，1房間隔，獲區外首置客垂青，以400.08萬元(自由市場價)購入作自住之用，呎價為11398元，屬市價成交。
溱岸三房1320萬沽
中原市務經理關煜裕表示，沙田溱岸8號2座中層D室易手，面積725方呎，3房間隔，以1320萬元獲承接，呎價18207元。原業主於12年以752萬元購入，是次沽出單位獲利568萬元離場。
Q房網營業經理王俊安表示，天后恒寶大廈低層A室，面積315方呎，獲買家以470萬元承接，呎價約為14921元，據了解，原業主於97年8月以約197萬元購入單位，帳面獲利約273萬元。