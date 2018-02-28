﻿深井豪景高層呎價13408元

晉誠胡卓輝表示，深井豪景花園1座高層D室，面積358方呎，獲外區客以480萬元承接，呎價13408元，呎價屬屋苑新高。
祥益區域董事林偉光表示，屯門大興花園1期1座高層F室，面積394方呎，吸引6組準買家同時參觀，獲區內首置客以438.8萬元購入，呎價11137元，呎價創屋苑同類新高。
中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳日出康城領峰6座高層LD室，面積977方呎，4房間隔，外望開揚山景，減價20萬元後，以1230萬元成交，呎價12589元，創領峰造價及呎價新高。
名采策略營業經理蔡綺婷表示，北角富利來大廈，C座高層2室，面積225方呎，開放式設計，獲用家以425萬元承接，呎價18889元，創同類型造價及呎價新高。
祥益營業董事胡志偉表示，屯門景峰豪庭2座低層E室，面積508方呎，成交價530萬元，呎價10433元，屬市場價成交。
利嘉閣地高級市務經理周鍵喬透露，深水埗時尚華庭中層C室，面積約335方呎，１房間隔，新買家於無樓睇的情況下，以566萬元連租約購入，呎價約16896元。
美聯分行助理區域經理陳鋒表示，元朗映御1座高層A室，面積約306方呎 ，屬開放式間隔，以約450萬元成交，呎價約14706元。