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﻿屋苑錄用家市價承接

2018-02-28 列印
  預算案前夕，樓市表現仍然暢旺，買家加速入市步代，世紀21奇豐分行經理趙詠欣表示，馬鞍山錦英苑J座高層04室，面積645方呎，3房間隔，獲用家以633萬元（自由市場）承接，呎價9814元，屬市價水平。

　　利嘉閣分行經理梁頌熙透露，西半山蔚庭軒中層E室，面積約290方呎，以650萬元獲承接，呎價約22,414元。

　　中原資深分區營業經理賴敏菁表示，東涌藍天海岸3期影岸‧紅B座低層I室，面積638方呎，2房間隔，以808萬元易手，呎價12665元。

　　美聯分行營業經理梁葦姮表示，大埔太湖花園8座中層F室，屬2房間隔，面積約355方呎，以533萬元成交，呎價約15014元。
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