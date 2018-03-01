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﻿屋苑錄用家市價入市

2018-03-01 列印
■市況向好，屋苑紛錄市價成交。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座低層C室，面積546方呎，3房設計，獲區外首置客垂青，以518萬元購入作自住之用，呎價為9487元，屬市場價成交。

嘉湖三房518萬易手

　　中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑8座中層A室，面積660方呎，3房間隔，以862萬元易手，呎價13061元，新買家為換樓客，原業主於98年以420萬元購入單位，是次沽出單位帳面獲利442萬元。

　　美聯營業經理詹毅揚表示，沙田蔚景園1座低層D室，面積約459方呎，以約600萬元易手，呎價13072元，據悉，原業主於14年10月以約490萬元購入，帳面獲利約110萬元。

　　世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角健威花園C座中層8室，面積446方呎，屬兩房間隔，以658萬元沽出，呎價14753元，屬市價水平。據了解，原業主於87年7月購入上址，當時作價47.6萬元，持貨至今沽售帳面獲利610.4萬元離場。

港灣豪庭呎價1.69萬

　　利嘉閣高級經理徐錦榮稱，奧運站港灣豪庭7座低層B室，面積約411方呎，採3房間隔，望內園景，經議價後以695萬元獲本地買家承接，呎價約16910元，據了解，原業主於10年4月以約273.5萬元購入物業，持貨8年，現轉手帳面獲利約421.5萬元。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心6座高層D室，面積603方呎，3房設計，獲區內換樓客垂青，以600萬元購入作自住之用，呎價為9950元，屬市場價成交。
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