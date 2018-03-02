﻿屋苑錄用家市價承接

形品．星寓呎價1.79萬
祥益營業董事胡志偉表示，屯門居屋景峰花園2座高層E室，面積399方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以432萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為10827元，屬市場價成交。
中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層D室，面積471方呎，兩房間隔，以678萬元易手，呎價14395元，新買家為用家，購入單位作自住用途。據悉，原業主於14年以450萬元購入單位，是次沽出帳面獲利228萬元離場。
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌海堤灣畔5座高層H室，面積約579方呎，為兩房間隔，望海景，以728萬元易手，呎價12573元。據了解，原業主於06年3月，以約228.8萬元購入上述單位，持貨至今，現轉手帳面獲利約499.2萬元。
海堤灣畔兩房728萬沽
世紀21溢榮地產客戶經理林曉怡表示，筲箕灣樂融軒高層C室，面積508方呎，2房間隔，望海景，經議價後以908萬元承接，呎價17874元。據了解，原業主於14年以714萬元一手購入，帳面獲利194萬元離場。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后威景臺B座中層11室，面積700方呎，2房間隔，獲區外換樓客以1370萬元承接，呎價19571元，屬市價水平。