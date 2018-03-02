  • 2018年3月2日 星期五
  • 23º
  • 69%
熱門： 預算案文子星印傭出三糧DSE

日報新聞 > 地產

﻿屋苑錄用家市價承接

2018-03-02 列印
■形品．星寓一房單位獲用家承接，成交價619.8萬元，呎價17862元。
Previous Next

　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理關穎賢表示，大角咀形品．星寓低層B室，面積347方呎，一房間隔，獲同區用家承接，成交價619.8萬元，呎價約17862元，屬市價。原業主於10年7月斥資約309.66萬元購入，是次轉手帳面獲利約310.14萬元。

形品．星寓呎價1.79萬

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門居屋景峰花園2座高層E室，面積399方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以432萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為10827元，屬市場價成交。

　　中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層D室，面積471方呎，兩房間隔，以678萬元易手，呎價14395元，新買家為用家，購入單位作自住用途。據悉，原業主於14年以450萬元購入單位，是次沽出帳面獲利228萬元離場。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌海堤灣畔5座高層H室，面積約579方呎，為兩房間隔，望海景，以728萬元易手，呎價12573元。據了解，原業主於06年3月，以約228.8萬元購入上述單位，持貨至今，現轉手帳面獲利約499.2萬元。

海堤灣畔兩房728萬沽

　　世紀21溢榮地產客戶經理林曉怡表示，筲箕灣樂融軒高層C室，面積508方呎，2房間隔，望海景，經議價後以908萬元承接，呎價17874元。據了解，原業主於14年以714萬元一手購入，帳面獲利194萬元離場。

　　世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后威景臺B座中層11室，面積700方呎，2房間隔，獲區外換樓客以1370萬元承接，呎價19571元，屬市價水平。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd