﻿九龍站豪宅紛錄連約單位成交 高鐵通車在即

廣深港高鐵香港段通車在即，鄰近物業被看高一線，如港鐵九龍站上蓋5個豪宅屋苑，儘管大部份放盤皆連租約，但也不減買家入市意欲，如天璽有2房單位連租約以2050萬元售出；另有富豪買家以「一口價」4600萬元，購入君臨天下3房海景單位。



港鐵九龍站上蓋有5個私人住宅，包括擎天半島、凱旋門、漾日居、君臨天下及天璽，2月的成交宗數因春節假期因素而減少。美聯物業營業經理余慶麟表示，上述屋苑於1月份共錄得46宗買賣，但2月則跌至約15宗，主要因為過年期間，不少業主都離港外遊，另外，部份放盤加價或者封盤不賣都影響交投。



天璽2房連約2050萬承接



九龍站上蓋物業中，屬樓齡最輕的天璽，1月錄得7宗成交，平均實用呎價約35893元，而2月僅有1宗易手個案，該單位為星鑽璽中層B室，實用面積635方呎，屬2房1套間隔，外望開揚內園，原業主於約4個月前放售單位，最終由1名本地買家以2050萬元連租約承接，實用呎價約32283元，屬市價水平。據了解，買家會繼續將單位放租，按同類型單位市值租金約40000元計算，租金回報約2.3厘。



余氏又補充，星鑽璽對上一宗同類型單位成交於1月錄得，位於中層A室，實用面積637方呎，造價1950萬元，實用呎價約30612元。目前，天璽的放賣盤約66個，當中連租約單位佔了約36個，屋苑最平叫價為1房單位，約1800萬元起跳。



美聯物業高級分區營業經理陳佩茵表示，高鐵效應持續，增加九龍站屋苑業主對後市信心。以毗鄰環球貿易廣場(ICC)的君臨天下為例，位於2座高層C室，實用面積1054方呎，3房1套連工人套房間隔，外望全海景觀，約半年前連租約及車位叫價5200萬元，直至約1月份升至5300萬元，最後於2月以該價格賣出，實用呎價約50285元，高市價約4%。屋苑上述同類型放盤約3個，叫價約5500萬至5800萬元左右。



君臨天下「一口價」售3房海景戶



利嘉閣地產高級客戶經理蔡俊傑表示，君臨天下現時「較實在」的放盤不足10個，而且大部份都是望內園景，例如3座高層E室，實用面積約818方呎，2房1套間隔，業主叫價2500萬元，為屋苑最低入場費。近期，市場則錄得物業優質單位易手，屋苑的3座中層A室，實用面積約1051方呎，為3房1套連工人房間隔，坐向西南，可眺望罕有的維港海景，原業主約3個月前開價4400萬元，及後叫價上升至4600萬元，最終單位於2月份以「一口價」沽出，實用呎價約43768元，屬市價成交，同樣是連租約交易。



蔡氏指出，九龍站屋苑近期的成交，集中在樓價約2500萬至3000萬元的單位。放盤方面，大部份為連租約單位，交吉放盤不足5%，業主叫價進取，議價幅度僅約1%至2%。至於買家，本地人與內地人的比例約8比2，雖然九龍站屋苑租金回報偏低，但部份買家會較重視物業升值潛力，故不影響他們買樓收租。



凱旋門「零議價」3800萬易手



蔡俊傑就舉例，位於凱旋門的映月閣高層D室，實用面積1029方呎，原業主早於去年2月以3300萬元放售單位，後見樓市造好，將叫價上升至3800萬元，雖然該放盤因有租客居住而未能安排睇樓，但仍吸引本地買家近期「零議價」買入作投資，實用呎價約36929元，屬市價成交，現時單位月租54000元，租約期至明年。



屋苑整體放盤量約90伙，連租約佔約7成，確實放賣單位只有約10伙，故成交宗數不多，1月及2月分別錄得3宗及1宗買賣成交，入場叫價約1400萬元，為1房單位。