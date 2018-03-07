藍灣半島兩房815萬沽
美聯區域經理趙子良表示，沙田火炭御龍山11座中層E室，面積約543方呎，獲買家以約935萬元易手，呎價約17219元，據悉，原業主於14年8月以約688萬元購入上址，帳面獲利約247萬元。
利嘉閣分區經理梁木勇稱，將軍澳都會駅8座低層G室，面積約731方呎，採3房間隔，以約1100萬元易手，呎價約15048元，據了解，原業主於14年7月，以約820萬元購入，帳面獲利約280萬元。
中原市務經理關煜裕表示，沙田翠湖花園B座低層2室，面積908方呎，3房連套房間隔，以1150萬元獲承接，呎價12665元。新買家為用家，購入單位自住，原業主則於12年2月以580萬元購入單位，是次沽出單位獲利570萬元離場。
都會駅呎價1.5萬易手
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑C座低層6室，面積415方呎，獲區內首置客垂青，以420萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為10120元，屬市場價成交。
世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，北角僑冠大廈成A座中層2室，面積491方呎，3房間隔，獲區外上車客以560萬元承接，呎價11405元，屬市價水平。據了解，原業主於11年5月以298萬元購入，帳面獲利262萬元。