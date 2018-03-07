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﻿擎天半島三房月租4.95萬

2018-03-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯營業經理余慶麟表示，九龍站擎天半島2座高層E室，面積1091方呎，屬3房間隔，景觀開揚，議價後以4.95萬元租出，呎租45.4元。業主於10年1月以約1663萬元購入，按現水平租金計，回報率約3.6厘。

　　香港置業首席高級營業經理梁倩薏表示，奧運站浪澄灣3座高層C室，面積549方呎，2房間隔，望開揚景，以2.38萬元租出，呎租約43.4元。業主於07年10月以約501.4萬元購入上述單位，租金回報約5.7厘。

　　祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門寶怡花園3座高層F室，面積415方呎，兩房間隔，剛以月租1.1萬租出，呎租26.5元。中原分行經理李健勇表示，元朗映御2座低層B室，面積369方呎，1房間隔，以10300元租出，呎租28元。
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