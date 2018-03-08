銀湖．天峰呎價1.5萬
利嘉閣分區董事鄭運就稱，奧運站凱帆軒1座低層D室，面積約464方呎，為兩房間隔，望海景，以810萬元連租約沽出，呎價約17457元。據悉，原業主於13年6月，以約610萬元買入上述單位，現轉手帳面獲利約200萬元。
美聯高級營業經理梁榮貴表示，馬鞍山富寶花園11座中層E室，面積約431方呎，獲外區上車客以530萬元（自由市場價）購入，呎價12297元。
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，奧運站瓏璽6A座高層C室，面積524方呎，兩房間隔，望園景，以1210萬元易手，呎價23092元。據了解，原業主於11年8月以1074萬元購入，帳面獲利136萬元離場。
瓏璽兩房1210萬沽
祥益營業董事胡志偉表示，屯門居屋新圍苑C座高層10室，面積401方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以428萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為10673元，屬市場價成交。
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角形品中層F室，面積363方呎，一房間隔，望開揚景，獲區外上車客以710萬元承接，呎價19559元，屬市價水平。據了解，原業主於11年10月以500萬元購入，帳面獲利210萬元。