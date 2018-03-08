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﻿君滙港兩房月租2.25萬

2018-03-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理梁倩薏表示，奧運站君滙港3座高層D室，面積478方呎，2房間隔，望海景，以2.25萬元租出，呎租約47.1元，業主於07年4月以約355萬元購入上述單位，租金回報約7.6厘。

　　Q房網營業經理鄭雲鋒表示，跑馬地山勝大廈中層D室，面積563方呎，屬2房間隔，望山景及樓景，獲租客以2.2萬元承租，呎租約為39元。

　　中原分區經理周偉航表示，大圍海福花園3座中層B室，面積454方呎，兩房間隔，以15000元租出，呎租33元。

　　中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層D室，面積551方呎，3房間隔，以月租12500元租出，呎租22.7元。業主於08年11月以148萬元購入單位，租金回報約10.1厘。

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