﻿君滙港兩房月租2.25萬

Q房網營業經理鄭雲鋒表示，跑馬地山勝大廈中層D室，面積563方呎，屬2房間隔，望山景及樓景，獲租客以2.2萬元承租，呎租約為39元。
中原分區經理周偉航表示，大圍海福花園3座中層B室，面積454方呎，兩房間隔，以15000元租出，呎租33元。
中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層D室，面積551方呎，3房間隔，以月租12500元租出，呎租22.7元。業主於08年11月以148萬元購入單位，租金回報約10.1厘。
內地網購平台「淘寶網」商品五花八門，其中有一種被稱作「練功券」，外貌仿照各地不同紙幣（包括本港），聲稱供內地銀行職員練習用手數錢，亦有人特意買來收藏，以一紮紮出售，其中一百張五百港元的價格只需約六元人...
2018-03-08
快遞已成為中國人日常生活中的一部份，遇到物品損壞，該如何處理成為了民眾要面對的問題。四川省工商局和省消委會昨日發佈了二○一七年全省消費維權十大典型案例，包括共享單車押金退換的問題、有關快遞受損的賠付等消費保障問題。其中「保險額二十萬元快遞寄燕窩受損」成為了典型案例。 去年四月，自貢的吳女士在某快遞公司處郵寄十公斤燕窩到北京，由於燕窩本身價格較高，吳女士特地為其買保險，支付一千元人民幣的保費，保額為二十萬元人民幣。在加上運費和包裝費三百九十一元人民幣，吳女士共支付一千三百九十一元人民幣。當快遞抵達北京，收貨人卻發現，燕窩已經受損。隨後，快遞公司擅自將毀損的燕窩運回成都，沒想到...
2018-03-08
美國財經雜誌《福布斯》公佈二○一八年全球富豪排名榜，亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）首次登上榜首，身家達一千一百二十億美元（約八千七百六十二億港元），為歷來首位富豪身家突破一千億美...
2018-03-08
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰5座低層B室，面積690方呎，三房連套房間隔，以1033萬元易手，呎價14971元，屬市價，新買家為用家，購入作...
2018-03-08
美國白宮首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）突然請辭，消息震動投資界，美國杜瓊斯指數期貨在香港交易時段曾經大跌400點，及後跌幅略為收窄，美股杜指開市初段見24600點，跌280點，至10時40分跌幅收窄至只跌180點，報24700點。納斯達克指數跌22點，見7350點。 美匯指數則報89.6，跌0.012。日圓略升至1美元兌105.95，升0.18。今晨四時杜瓊斯工業平均指數報24682點，跌201點；納斯達克指數報7371點，跌0.67點。滙控（005）美國預託證股價則報76.86元，較香港收市價升0.91元。騰訊（700）股價美國報439.46元，升5.26...
2018-03-08
自從前中場加度素接掌帥印後，AC米蘭近期戰績有明顯改善，相反阿仙奴飽受內憂外患困擾。此消彼長，今晚歐霸十六強首回合紅黑軍團作東有力擊退槍手，直取主勝。（now633台周五凌晨2:00直播 ） 加度素去年十一月臨危受命接掌紅黑軍團，球隊各賽事近十三場法定時間八勝五和不敗。此子執教不改球員時代的熱血作風，喜獲球迷及球員的愛戴。 除了加度素成功激發球員鬥心，球隊攻守有明顯改進，各賽事過去六場攻入十一球且一球不失。前鋒安達施華歐霸十二戰入八球，成為球隊在該賽事的首席射手，預計今晚會獲委以重任。同時，球隊今季歐霸於聖西路主場六戰取得五勝一和，今晚可被看高一線。 傳槍手爆內訌 ...
2018-03-08
日產最近替NV200五座多用途車追加原廠福祉版，加配如NV200 Taxi關愛的士的傷健人士輪椅專用斜台，以及自動伸出的腳踏板等，整張輪椅可以直接推上車，並有專用固定裝置，設計窩心。 文：彭志揚圖：W...
2018-03-08
踏入戊戌狗年，狗、龍、羊、雞四個生肖犯太歲，日前周六(3月3日)年十六中午吉時，李丞責博士就與其玄學會VIP尊貴會員假荃灣圓玄學院舉行「新春團拜攝太歲齋宴」。當日李博士一早到場打點一切，其好友黃柏高(...
2018-03-08
兩會在北京舉行，國家發改委指出，內地中等收入群體多達四億人，為內地培育自己的消費市場，創造了愈來愈好的環境和條件。港人須重視這個重要的趨勢，做好準備，抓緊內地擴張內銷市場的機遇，分享龐大的消費力。 內地經濟高速發展，對今年實現經濟增長百分之六點五的目標充滿信心。中國多年以來由出口帶動的增長，開始出現新勢頭，轉為內需帶動，預料內部消費的增長將增強，原因是中國現在有近十四億人口，中等收入群體迅速成長，不完全統計有四億多人口，居世界第一，而且還在迅速增長中。 內地人消費力勁升，若香港零售市場能夠吸納，商機無限，問題在於政府與各界能否做好準備。以邊界購物城為例，反應欠佳，商界要吸取...
2018-03-08
昨晚谷中舉行八場賽事，莫雷拉先憑姚廄「威震天」食頭胡，之後再贏蔡廄「天下為攻」及「歡喜心」，後駒奪得扶輪會百周年盃，騎者順利成為騎師王。至於另一盃賽愛爾蘭錦標，則由李寶利策騎容廄「幸運興隆」勝出，而沈...
2018-03-08