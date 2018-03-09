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﻿碧海藍天兩房月租1.8萬

2018-03-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級市務經理周鍵喬稱，長沙灣碧海藍天6座高層B室，面積約501方呎，為兩房間隔，望內園景，以月租1.8萬元租出，呎租約35.9元。據悉，業主在於09年3月，以約290.8萬元買入上述單位，可享租金回報率約7.4厘。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后富輝閣中層A室，面積765方呎，屬三房間隔，望開揚景，獲租客以3.2萬元租入，呎租約為41.8元。

　　Q房網營業經理涂裕章表示，尖沙咀港景峯1座高層E室，面積821方呎，屬三房間隔，望市景，獲租客以4.8萬元承租，呎租約為58.5元。

  據了解，原業主於12年4月以2000萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.9厘。
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