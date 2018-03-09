﻿海明山清雅簡約自然廳堂 坐擁山海雙景

赤柱環境清幽，吸引不少喜好寧靜之人。是次介紹的海明山洋房正位於此，實用面積3914方呎擁山海雙景，俯瞰赤柱正灘一帶海景，加上廳中熒幕式玻璃窗，優美景色盡收眼簾。大宅裝潢華而不俗，清雅簡約，襯托屋外自然寫意環境。



海明山由21座大小相若的洋房組成，自設泳池及網球場，另鄰近赤柱市中心，約10至15分鐘路程，區內食肆及購物設施充足，生活配套完善。



備私家升降機



是次介紹的放盤極為罕有，由2座洋房打通而成，實用面積逾3900方呎，業主更曾入則加建升降機，由地下直達主人房，盡顯豪宅氣派。大宅採半層式設計，地下一層為客廳和花園，大廳以落地玻璃連接約510方呎花園，引景入屋，外望赤柱正灘及整個紅山半島，背山面海。大廳樓底高9呎2吋，富有空間感，客廳置有多組沙發，配以大型水晶吊燈，及高雅的雲石裝飾，高貴優雅。



拾級而上，為飯廳及開放式廚房所在。飯廳方正寬敞，中央擺放了8人圓形餐桌，天花掛有水晶吊燈，悉心打造舒適的用膳空間。廚房採開放式設計，空間寬敞闊落，可容納多人同時下廚，而且設備齊全，各式爐具一應俱全，方便戶主一展廚藝。廚房設有中島工作枱，前方放置一排長椅，化身成小吧枱，方便與朋友暢飲言歡。



大宅擁4套房，主人房位於3樓，面積近210方呎，置有特大雙人牀、梳妝枱、沙發等家具，內設開闊熒幕式窗戶，並外連平台，光猛開揚。其他套房分別位於2樓和3樓，放置大型寢具後，仍有充裕的活動空間。套廁更設有浴缸及獨立淋浴間，可滿足住戶不同的需要。最上層為天台，面積逾420方呎，用途廣泛。特別一提，大宅連有4個車位，以及2個有蓋車庫。