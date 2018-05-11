﻿屋苑錄用家市價承接

粉嶺中心兩房566萬沽
祥益區域董事袁思賢表示，屯門華都花園4座低層H室，面積425方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以480萬元購入作自住，呎價為11294元，屬市場價成交。原業主於15年以約333萬購入，是次轉手帳面獲利約147萬元。
美聯高級營業經理徐廣森表示，九龍灣麗晶花園3座中層F室，面積407方呎，屬2房間隔，成交價約590萬元，呎價14496元，據悉，原業主於14年以約350萬元購入，是次轉手帳面獲利240萬元。
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，黃大仙翠竹花園3座中層B室，面積484方呎，2房間隔，望開揚景，經議價後以538萬元（自由市場價）易手，呎價11116元。據了解，原業主於10年以173萬元（已補地價）購入，帳面獲利365萬元。
翠竹花園呎價1.1萬
香港置業首席分區董事黃慶龍表示，大角咀奧柏．御峯1座高層C室，面積332方呎，屬1房間隔，望海景，以680萬元易手，呎價20482元。據悉，原業主於12年以約412.3萬元購入，帳面賺約267.7萬元。
利嘉閣首席聯席董事梁敬嚴稱，將軍澳中心13座低層D室，面積約465方呎，為兩房間隔，以792萬元易手，呎價17032元，據了解，原業主於05年3月，以240.2萬元購入，帳面獲利551.8萬元。