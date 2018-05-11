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﻿薈晴開放戶月租一萬

2018-05-11 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山薈晴1座中層A05室，面積223方呎，開放式間隔，以10000元租出，呎租44.8元。據悉，業主於16年以336萬元購入單位，可享約3.6厘租金回報。

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀形品‧星寓高層F室，面積674方呎，屬3房間隔，望市景，以約2.82萬元承租，呎租約41.8元。業主於11年以約823.8萬元購入，租金回報約4.1厘。

　　中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨20座中層1室，面積547方呎，3房間隔，望部份海，以21500元租出，呎價39.3元，屬市價水平。業主於11年以522萬元買入單位， 租金回報4.9厘。
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