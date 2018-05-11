﻿龍園典雅大廳瑰麗堂皇 天台景致開揚

港島大坑道沿路豪宅林立，新舊交替，位置靜中帶旺，且前往市區方便，成為不少豪客擇居選擇。今次帶大家參觀的龍園一個罕有放盤，實用面積1588方呎，單位位處頂層，並外連天台，可享有廣闊視野的市景及山景，為物業現時唯一同類型放盤。



位於大坑的龍園於1976年入伙，由4座物業組成，合共提供80個住宅單位，所有單位均為3房1套大單位，實用面積分為1588及1589方呎兩種，物業數年前曾進行外牆翻新工程，外貌保持簇新，而且坐落於春暉臺，是大坑道的分支路，位置上有一定私隱度，屋苑設有停車場，由此駕車出發到附近的銅鑼灣，經大坑道只需約10分鐘車程，不少名店及大型購物商場都聚集於此，另外大坑沅紗街一帶有不少特色餐廳，吸引不少人光顧。校網方面，不得不提屋苑屬於小學12校網及灣仔區中學校網，擁有不少名校。



木系主色寬敞舒適



別要小覷這個單位樓齡已有42年，但勝在實用率逾九成，單位大廳呈L形設計，客飯兩廳每邊都有鬆動空間，佈置上以深淺不一的木系為主色。飯廳位於大門旁，置有一張可客納6人的長形餐桌，一邊的牆身造了偌大鏡面，視覺上令飯廳面積增大一倍。客廳面積更大，可擺放大型曲尺沙發及茶几，單位闊度足夠，可放置更大型電視機都不感侷促。大廳備有闊落大窗及露台，身在廳堂已感到精神充沛。



三房一套顯高貴奢華



單位保留3房1套間隔，主人套房選用西式格調傢俬及寢具佈置，顏色以金色及香檳色為主，再掛上一盞特色吊燈，房內充滿高貴奢華。至於另一客房的佈置則較中式，深紅色睡牀配襯牆身一幅花卉圖案的畫作，大方得體。單位罕有之處還有附設天台，但需經公共樓梯前往，天台面積寬廣，可外望開揚景致。現時，屋苑僅有上述特色單位連車位放售，絕對罕有。