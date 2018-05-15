﻿碧華花園寬闊大廳延展空間 外望運動場景

九龍塘豪宅有價有市，而且擁有中、小學名校網，向來是家庭客入市目標，如是次為大家介紹的老牌豪宅屋苑碧華花園，單位實用面積逾1600方呎，採4房2套間隔，曲尺形大廳，廳堂一隅設有三面落地玻璃窗，賣點之一是對正廣大翠綠球場。



碧華花園坐落於傳統豪宅地段的喇沙利道，由10座物業組成，每座大廈都樓高12層，共提供約480個單位，實用面積由1211方呎至1609方呎不等。



4房2套間隔



屋苑雖未有自設會所配套，但附近有九龍仔公園提供大量的康樂及休憩設施，沿界限街步行可到九龍城，區內有不少特色餐廳及民生小店提供，滿足生活起居需要。還有，屋苑屬於小學41校網及九龍城中學校網之內，區內擁有名校，包括物業毗鄰的喇沙小學及喇沙書院。



碧華花園以用家為主，故放盤及成交量皆不多，今次走訪的單位實用面積1609方呎，屬屋苑最大開則，寬敞大廳以曲尺形設計，以木系作佈置格調，客飯兩廳完全可以分區，壁壘分明。飯廳一邊牆身造了入牆式貯物櫃，由飯廳一直伸延大門，提供大量的貯物空間，客廳的沙發與電視機闊度充足，即使放置長形沙發後，周邊仍有不少活動範圍，而最特別之處便是客廳設有一隅，以三面落地玻璃窗裝飾，可以180度外望喇沙書院校園及運動場，一大片青綠草地，視野開揚。



房間方面，單位備有4房雙套間隔，其中有3個房間包括主人套房都可享有學校景觀，套房佈置貫徹了大廳的風格，選用白色牆身及木色地板與傢俬為基礎，雙人睡牀置於中間，三邊下牀綽綽有餘。其他房間一樣裝潢簡約自然，可同時容納寢具及其他大型家具。·