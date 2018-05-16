﻿新地251億奪啟德新地王

啟德地發展潛力備受市場垂青，其中區內第1F區1號地皮，由新地力壓其餘四組財團，以逾251億元奪得，並創全港紀錄，每呎樓面地價達17776元，創區內新高價。



樓面呎價達1.78萬



地政總署公布，啟德第1F區1號地盤住宅地以251.61億元批出，並由新地奪得，地皮造價創全港紀錄，打破南豐去年五月以246億元投得同區內商業地王的紀錄。



新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得啟德住宅地，項目將來可接駁鐵路站及商場，旁邊亦有充足商業配套，可打造地標式商住發展，預計總投資額約400億元。



他續指，政府未來亦會投放龐大資源發展該區，看好區內前景。



萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，啟德地王中標價比他預期為高，今次由本港財團投得，可見港資發展商「餓地已久」，要補充優質土地儲備，亦睇好後市及該區前景，並調高區內地皮估值呎價至逾2.2萬元。



落成呎價料達三萬



他續指，在是次成交價下，「麵粉價」持續高企，短期而言對住宅樓價有支持作用，亦有利該發展區售價，對未來優質地皮地價有指標性作用，料項目落成後呎價可達3萬元或以上。



今次為啟德歷來第13幅住宅地，同時為新地首度投得區內地皮，以地皮可建總樓面約141.5萬方呎計算，每方呎樓面地價17776元，亦創區內地皮的紀錄。該幅用地上周截標收到五份標書，入標財團還包括長實、恒基等。據賣地章程，發展商需要開發地下商店街，涉及面積必須超過4.3萬方呎，並要提供連接啟德站的出口。另外中標財團亦要興建安老院舍及長者日間護理中心。