﻿置富花園1.85萬租出

據了解，原業主於17年12月以568萬元購入，租金回報達3.9厘。
利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水龍豐花園C座低層1室，面積約326方呎，為兩房間隔，望開揚景，以1.15萬元租出，呎租約35.3元，據悉，業主於96年3月，以約155萬元買入上述單位，現租出可享租金回報率約8.9厘。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門邁亞美海灣3座中層C室，面積473方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.23萬元租入，呎租26元。
險峰不可欺！理工大學一名熱愛攀山及洞穴探險的男職員，日前偕妻及友人等一行十多人，在尼泊爾挑戰世界第一高峰珠穆朗瑪峰，在登上四千餘米山麓時，疑出現高山症，搶救無效，未登絕嶺，魂斷珠峰山腰。據悉，其遺體仍...
2018-05-16
台灣前總統馬英九被控洩密案，五年前台北地方法院認為馬雖有洩密行為，但依憲法賦予總統的「院際調解權」判無罪，北檢指與「院際調解權」無關，炮轟馬犯法，上訴高等法院。高等法院昨早逆轉改判馬四月徒刑，得易科罰金十二萬元（約三點二萬港元）。馬英九昨表示一定會上訴。 馬英九被控於二○一三年，將前立法院長王金平、立委柯建銘等人所涉司法關說案，將黃世銘所報告的特偵組偵辦中案情，洩漏給時任行政院長江宜樺等，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等四罪。 台北地院去年九月一審認為馬英九雖有洩密行為，但他當時主觀行使《憲法》第四十四條賦予總統的「院際調解權」，解決行政院及立法院的爭議，預先因應可能的政...
2018-05-16
美國駐以色列大使館搬到耶路撒冷，周一舉行開幕儀式。數以萬計巴勒斯坦人在加沙接壤以色列邊區及耶路撒冷外圍示威，反對有關搬遷。期間以軍向示威群眾開火，發射實彈及施放催淚氣，至今造成最少五十八人死，逾二千七...
2018-05-16
啟德地發展潛力備受市場垂青，其中區內第1F區1號地皮，由新地力壓其餘四組財團，以逾251億元奪得，並創全港紀錄，每呎樓面地價達17776元，創區內新高價。 樓面呎價達1.78萬 地政總署公布，啟德第1...
2018-05-16
美國十年期國債孳息率先升上3.05厘水平，是四年來首次，也拖累美股周二早段下滑，杜指跌逾二百點。不過，零售數據向好帶動美元強勢，市場相信美國經濟向好，令加息步伐持續。 杜瓊斯工業平均指數早段跌203點，見24695點；納斯達克指數跌近1%，報7340點；標普500指數則終止四連升，昨日早段9.2%，見2703點。美國四月零售銷售按月增加0.3%，符合市場預期。五月紐約聯儲製造業指數為20.1，較預期的15為高。 油價上升，紐約原油期貨每桶報71美元，升6美仙；倫敦布蘭特期油報78點35美元，升12美仙。英鎊連跌多天，昨日早段跌幅達到0.6%，一英鎊兌1.3477美元。美匯指...
2018-05-16
今晚法國里昂中立場上演歐霸決賽，由馬賽硬撼馬德里體育會。後者進攻有射手基沙文在淘汰賽階段八場入四球，防守又有門將奧比歷造就球隊各賽事近四場三場不失，而且近兩次躋身歐霸決賽均捧盃而回，今仗勢擊退防線不穩的馬賽開客勝。（now633台周四凌晨2:45直播） 馬體會曾於一○及一二年殺入歐霸決賽，兩次均成功奪標，今晚有力再度封王。皆因前鋒基沙文在歐霸淘汰賽階段收錄四球，球隊數胡能力有保證；後防亦相當穩健，門將奧比歷不同戰線對上四仗有三次保持清白之身，二人一攻一守有力助牀單軍團九十分鐘內完成封王任務。 馬賽防線存憂 相反，馬賽對上兩次殺入歐洲足協盃（歐霸前身）皆飲恨而回，而且後防近期...
2018-05-16
《香港Affordable Art Fair 2018》將於後天（5月18日）開鑼，今屆吸引逾百家畫廊參與，展出超過一千名藝術家的作品。展品價格依舊親民，由一千港元起，實屬新手藝術愛好者小試牛刀的大好...
2018-05-16
37歲鍾欣潼（阿嬌）去年承認戀上33歲、台灣「醫界王陽明」賴弘國，今年初男方更成功求婚，有傳二人將於5月25日於美國洛杉磯完婚。阿嬌早前出席活動時否認婚期，昨日她與好姊妹蔡卓妍（阿Sa）起程到加拿大溫...
2018-05-16
民以食為天，飲食絕非小事。早前有酒家被揭「粟米石斑塊」中，並無石斑魚，成為頭條新聞，引起市民關注。案件昨在法庭審理，結果出人意表，由於酒家承諾不再重犯，獲控方撤回所有傳票控罪，等如放生！ 這間酒家集團六間分店被揭以廉價「鯰魚充當石斑」，以「粟米石斑塊」之名奉客，涉使用虛假標籤，違反《商品說明條例》，海關動員調查，花費時間和資源化驗及舉證。公眾期望犯事者得到應有的懲罰，除了承擔責任，更加重要的，是向飲食業界發出訊息，不要以為將貨就價，可以瞞天過海。 飲食業競爭大，經營不容易，但不是藉口，為生存而取巧，犧牲食客的利益。一般而言，對違反《商品說明條例》的商號，若情況不嚴重，多數罰...
2018-05-16
Round 8 第一場五班1650米 亨利挑戰AI，每月交手一次，不經不覺已完成七個回合。上月AI揀「勁嘉輝」跑第八屬罕見失準，亨利卻捉到鹿不懂脫角再輸一場，如今落後至二比五，在餘下四個回合，AI只要...
2018-05-16