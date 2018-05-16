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﻿置富花園1.85萬租出

2018-05-16 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄市價租務個案，Q房網高級營業經理鄺志達表示，薄扶林置富花園10座低層A室，面積439方呎，屬兩房間隔，附有693呎平台花園，獲租客以1.85萬元承租，呎租為42.1元。

  據了解，原業主於17年12月以568萬元購入，租金回報達3.9厘。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水龍豐花園C座低層1室，面積約326方呎，為兩房間隔，望開揚景，以1.15萬元租出，呎租約35.3元，據悉，業主於96年3月，以約155萬元買入上述單位，現租出可享租金回報率約8.9厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門邁亞美海灣3座中層C室，面積473方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.23萬元租入，呎租26元。
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