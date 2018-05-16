﻿元朗西北洋房用家主導成交量穩 部份造價創新高

元朗西北區洋房近月交投不俗，其中牛潭尾一帶亦錄得不同屋苑成交，其中碧豪苑呎價創新高，實呎價逾1.4萬元；毗鄰的翠逸雅園和翠巒亦罕有錄得成交，而入場門檻較高的葡萄園，4月亦有洋房3480萬元售出。



美聯物業高級分區營業經理鄔銘洛表示，元朗西北洋房近月交投不錯，4月共錄約25宗買賣，成交量繼續由錦綉花園主導。



葡萄園屬區內入場門檻較高的洋房屋苑，當中的貝翠大道單號屋，實用面積2238方呎，成交價3480萬元，實用呎價約15549元，為4月份首宗成交。目前，葡萄園3期合共約有20座洋房放盤，集中於1期，以1期為例，最平叫價為實用2150方呎的洋房，開價2800萬元；2期御葡萄和3期葡萄薈入場費則分別約2300萬元和2780萬元。



葡萄園僅20座洋房放盤



此外，牛潭尾一帶亦錄得不同屋苑成交，包括呎價創新高的碧豪苑，該屋苑共有146座洋房，為區內入門洋房之選，3月錄實用面積789方呎的雙號屋成交，造價1130萬元，實用呎價達14322元，為屋苑新高呎價。現時約有4個放賣盤，最平叫價850萬元，為實用面積698方呎的放盤。



碧豪苑呎價破1.4萬



碧豪苑旁邊的翠逸雅園，本年剛錄首宗成交，為雙號屋，實用面積1548方呎，以1700萬元成交，實用呎價達10982元，屋苑1期和2期共有約4個放盤，入場為1期雙號屋，實用1431方呎，叫價1500萬元。美聯鄔銘洛指，同樣位於牛潭尾的翠巒罕有錄得成交，屋苑對上一宗成交已錄於去年6月，而近月終再錄交投，為實用面積1286方呎的單號屋，成交價1700萬元，實用呎價約13219元。



與牛潭尾相隔一條新田公路的加州豪園，於本年首破蛋。中原地產區域聯席董事龍智峰表示，區內近期二手交投氣氛向好，加州豪園4月連錄2宗成交，其中新近錄蒙尼卡徑雙號屋，實用面積1713方呎，以2018萬元沽，實用呎價約11781元。買家為用家，鍾情獨立屋居住環境，見單位叫價合理，即決定購入自住。屋苑目前約有43個放賣盤，最平叫價為實用1473方呎的A期單號屋，開價1450萬元；而同系的加州花園4月暫未有成交，現時約有63個放盤，入場費約1000萬元。他直言，當中不足一成屬新放盤，自從去年元朗牛潭尾新盤意花園暢銷後，加州花園和豪園的業主睇好後市，故少有放盤。



加州豪園連錄兩買賣



利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕表示，近期有向隅客回流二手市場，如位於元朗洪水橋的富豪．悅庭亦於3星期內連環錄得3宗成交，也帶動附近一帶豪宅市場。



區內老牌洋房屋苑錦綉花園以實用率高見稱，一直不乏捧場客。屋苑3月和4月的成交量均較2月多達4倍，形成小陽春。錦綉花園3月錄約14宗，平均實用呎價約11780元，而4月下旬約錄17宗沽售，平均呎價升至12533元。



錦綉花園議幅收窄



劉喜燕又補充，錦綉花園每月均錄成交，樓價平穩上升，最近亦有業主反價，如1個實用面積850方呎的入場版放盤，業主原開價1000萬元，近期加價50萬元。部份業主態度轉強，議幅收窄，如新近成交的L段5街單號屋，實用面積1035方呎，業主於去年10月放盤，開價1300萬元，當時同類型洋房成交價為1180萬至1210萬元，故業主仍願意提供2%至3%議價空間，惟隨著樓價上升，業主最近只象徵式減價2萬元至1298萬元易手，實用呎價約12541元。屋苑現時約有50個放盤，入場價約1000萬元。