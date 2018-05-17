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﻿屯門星堤兩房月租1.4萬

2018-05-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理尹細安表示，屯門星堤10座中層E室，面積554方呎，2房間隔，望山景，獲租客以1.4萬元承租，呎租約25.3元。據了解，業主於18年2月以約580萬元購入，按買入價計算，租金回報近3厘。

　　利嘉閣高級市務經理周鍵喬指出，長沙灣碧海藍天2座中層D室，面積約505方呎，為兩房間隔，望內園景，以18800元租出，呎租約37.2元，據了解，業主於05年10月份，以約311.3萬元購入，租金回報率約7.2厘。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀港灣豪庭4座高層A室，面積326方呎，以約1.55萬元租出，呎租47.5元，業主於14年以約435萬元購入，租金回報約4.3厘。

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