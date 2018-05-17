﻿屯門星堤兩房月租1.4萬

利嘉閣高級市務經理周鍵喬指出，長沙灣碧海藍天2座中層D室，面積約505方呎，為兩房間隔，望內園景，以18800元租出，呎租約37.2元，據了解，業主於05年10月份，以約311.3萬元購入，租金回報率約7.2厘。
香港置業首席聯席董事文愛玲表示，大角咀港灣豪庭4座高層A室，面積326方呎，以約1.55萬元租出，呎租47.5元，業主於14年以約435萬元購入，租金回報約4.3厘。
買了兩張周杰倫演唱會門票，破財一百三十萬元！一名女教師月前經網上交友平台購買兩張周杰倫香港演唱會門票，她看罷演唱會竟接獲一名男子來電，稱其買了賊贓門票，犯了接贓罪，促她付掩口費；事主先後六十多次按對方...
2018-05-17
中國首艘國產航空母艦正在海試之際，有媒體報道，中國第二艘國產航艦也即將在船塢出現。美國《防務新聞》網站前日報道，衞星圖片顯示中國正在沿海地區擴建水門空軍機場、增設基礎設施，新建的主要包括二十四座機堡、...
2018-05-17
預定於下月十二日在新加坡舉行的美朝峰會或生變數，北韓突然取消原定周三與南韓在板門店進行的高級別會談，指責美國和南韓剛剛展開、為期兩周的代號「超級雷霆」聯合軍事演習是挑釁；其後北韓外交部次長金桂冠發表聲...
2018-05-17
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城16座中層A室，面積451方呎，三房間隔，以736萬元獲承接，呎價16319元。據了解，新買家為用家，原業主於89年以72...
2018-05-17
騰訊（700）季績出爐，首季股東應佔盈利232.9億元（人民幣，下同），按年大增61%，期內收入735.28億元，按年增48%。騰訊去年第四季手遊業務收入按季下跌，令市場關注手遊業務是否開始放緩。受惠《王者榮耀》及《QQ飛車手遊》等手遊帶動，集團首季手遊業務收入217億元，按季重拾升軌增28%，按年則增68%。 季績表現優於市場預期，刺激美國預託證券（ADR）周三早段曾升至423港元，較港股收市價高7.3%。 騰訊昨日收市後公佈業績，該股昨日早段一度跌至390.6港元，失守10天及20天線（約395港元），收市險守其上，惟收市仍跌0.4%，收報396.2港元，但業績...
2018-05-17
禾夫斯堡最後一輪德甲主場擊敗科隆避免直接降班，仍需於兩回合附加賽擊敗德乙季軍基爾，才告護級成功。主帥拉巴迪亞即提醒眾將不要因對手次一級而鬆懈，而且狼堡擁有去季附加賽逃出生天的經驗，今晚首回合可望在主場先拔頭籌。（有線 602、611、651、662、now 670台、Fox Sports Play App周五凌晨2:30直播） 狼堡於德甲煞科戰須全取三分方能避免直接降班，最終主場如願4:1大勝包尾的科隆。不過，他們仍要於附加賽與德乙三哥基爾爭奪來季德甲最後一席，教頭拉巴迪亞矢言：「雖然對手來自乙組，但我們仍要踢出最佳水準。大家已將所有專注力放到今仗，全隊信心正盛！」...
2018-05-17
最近韓國現代替旗下熱賣H1商用貨Van，加入一款名為VIP限量特別版，最搶眼是新款豪華MPV化巨型電鍍鬼面罩、LED日間行車燈、前後包圍，以及四出式尾喉設計。 文：彭志揚圖：William ...
2018-05-17
成日聽到股票價格可升亦可跌，玩股票同投資呢啲財技確實唔易，學吳鎮宇話齋，唔係個個都變做李嘉誠啦！雖然鎮宇早前跟台灣男神張孝全和蔡潔等，拍攝福斯傳媒集團新劇《東方華爾街》，大家齊齊飾演金融專家，不斷喺股...
2018-05-17
香港創科發展面對不少樽頸，日前取得重要突破。在國家主席習近平支持下，日後國家科研項目資金可以「過河」，直接資助本港的科研項目，既解決本地科研團隊支援不足的問題，亦將帶動商界參與風險投資，對創科發展打下一支強心針。港人也須抓緊兩地相通的機遇，部署「過河」北上，趕上內地的創科大潮。 以往香港科學家和院校，不能獨立參與競投國家的重大科研項目，例如登月工程和高鐵等，只能夥拍內地機構參與，日後有了內地資金「過河」南下，本港院校將可以獨立申請或競投內地的重大科研項目，香港科研人才將享更大空間，一展拳腳。 本港學術界近年北上意識加強，例如城大去年率先在成都設立研究院，其他大學亦有優厚條件...
2018-05-17
昨晚唯一錦標是聖佐治盃，結果由「皇仁先鋒」奪得，練者徐雨石另贏「悅目星光」、「勁嘉輝」及「好友益」，四喜臨門。至於黃皓楠憑「自由旺」及「好友益」起孖，潘頓則贏「悅目星光」及「醉多福」，但前者多跑一席季...
2018-05-17