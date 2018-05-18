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﻿屋苑連獲換樓客承接

2018-05-18 列印
■聽濤雅苑1座低層A室以1388萬元易手。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理郭敏輝表示，粉嶺名都4座低層F室，面積399方呎，為兩房間隔，望公園景，以520萬元售出，呎價約13033元，屬市價，買家為自用客，原業主於14年6月，以約306萬元購入，帳面獲利約214萬元。

粉嶺名都呎價1.3萬

　　美聯高級營業經理呂宗瀚表示，馬鞍山聽濤雅苑1座低層A室，面積1025方呎，以1388萬元易手，呎價13541元，買家為換樓客，原業主於99年2月以約600萬元購入，是次轉手帳面獲利約788萬元。

　　中原副區域營業經理許永生稱，長沙灣昇悅居6座高層F室，面積513方呎，兩房間隔，望山景，以910萬元沽出，呎價17739元。原業主於08年以315萬元購入，帳面獲利595萬元。

　　祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居連天台戶，面積544方呎，三房設計，獲買家以696.8萬元購入作換樓之用，呎價為12809元，屬市場價成交。原業主於15年以470萬元購入，帳面獲利226.8萬元。

馬鞍山迎海798萬沽

　　世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山迎海1座中層H室，面積496方呎，望園景，以798萬元沽出，呎價16089元。原業主於14年以525.3萬元購入，帳面獲利272.7萬元離場。

　　美聯高級分區營業經理周永業表示，筲箕灣金來大廈中層J室單位，面積約為198方呎，以約352.8萬元獲承接，呎價為17818元。買家為上車客，原業主於15年12月以約170萬元購入，帳面獲利約182.8萬元。
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