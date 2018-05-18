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﻿嘉亨灣兩房2.5萬租出

2018-05-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣租2座高層H室，面積490方呎，屬兩房間隔，獲租客以2.5萬元租入，呎租約為51元，據了解，業主於18年2月以980萬元購入上述單位，租金回報達3厘。

　　美聯聯席區域經理黃麗貞表示，將軍澳天晉6座高層C室，面積539方呎，屬兩房間隔，月租約2.25萬元，呎租41.7元。據悉，業主於16年5月以696萬元購入，按現水平租金計，回報率約3.9厘。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門偉景花園A座低層G室，面積408方呎，兩房設計，獲區內客承租，以月租1.2萬元租出，呎租為29.4元。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心9座中層G室，面積455方呎，兩房設計，以1.22萬元租出，呎租26.8元。
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