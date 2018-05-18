﻿逾三千呎花園 早禾居高曠雅廳開揚舒適

平時工作忙碌，回家想有一片寧靜的樂土，可以放鬆心情。位處西貢大網仔路的早禾居，依山而建，四周綠樹林蔭，自成一隅，環境清幽，居住於此，時刻可擁抱大自然。是次介紹該屋苑雙號屋放盤，實用面積約1692方呎，廳大房大，樓底特高，加上逾3000方呎的大花園，為一大賣點。



早禾居坐落西貢大網仔早禾路18號，共由2期建成，提供14座分層及50個洋房住宅。屋苑設有會所設施，包括網球場、泳池、籃球場等，另設穿梭巴士，約10分鐘車程可前往西貢市中心，交通尚算便捷。是次帶大家走訪早禾居其中一間雙號屋，實用面積1692方呎，採3房間隔，內部裝潢清新簡約，白色牆身，配襯色彩鮮艷的地毯和掛畫點綴。



大屋室內空間感充足，客飯兩廳涇渭分明，格局清晰。客廳面積寬敞，置有數組藍色沙發和藝術品，一側設落地大玻璃門，大廳光猛開揚，外連3072方呎花園，花園寬敞，置有戶外傢俬，可舉行燒烤派對，種有各種花草植物，讓住戶享悠閒綠色生活。



主人房遠眺海景



飯廳擺放了木系6人長餐桌，旁邊為開放式廚房，空間寬闊，可容納多人同時下廚；另設雙門雪櫃、多組廚櫃，提供收納空間。



大屋為3房間隔，主人房以白色牆身配襯木地板，同時空間寬敞，面積偌大，擺放大型雙人牀後，仍可三邊下牀，同時足以在旁放置小沙發和矮身書櫃。主人房亦設有露台，可遠眺海景，引進室外綠色景致入屋，環境清靜，讓戶主隨時欣賞美景，與大自然為伴。其餘房間同樣四正實用，空間見使，布置以簡約舒適為主，可容納多件家具，如2張單人牀，周邊仍保留足夠活動空間。浴室置有雙洗臉盆，方便戶主夫婦同時梳洗，而且設有通風窗，有助排走沐浴時的濕氣。