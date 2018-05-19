﻿屯門NAPA洋房將招標出售

會德豐旗下屯門新盤NAPA已屆現樓，本月將陸續安排收樓，發展商稱，項目尚餘39伙分層戶待售，將有5%至8%的提價空間，而餘下的洋房將以招標形式出售。



會德豐地產常務董事黃光耀指出，屯門NAPA已獲批滿意紙，將於本月出信予業主啟動交樓程序，項目為業主設有交樓應用程式，並為單位的保養期由6個月延長至1年。項目開售至今累售367伙，分層成交平均呎價14,500元，現尚餘39伙分層戶，將有5至8%的提價空間，另有53座洋房未推，預計將以招標形式出售。



黃氏又指，集團今年將共有5個項目在年內落成，除了已落成的將軍澳SAVANNAH、筲箕灣ISLAND RESIDENCE，以及屯門NAPA之外，年底前尚有何文田ONE HOMANTIN及將軍澳MONTERY會交樓予業主。



有5%-8%提價空間



NAPA日前首度開放會所CLUB NAPA予傳媒參觀，會所由著名室內設計studioaria打造，以Country Club為設計意念，會所連公用花園及遊樂地方總面積近8萬方呎。會所提供約20項設施，包括室內外游泳池、健身室、桌球室、多媒體娛樂室、室內運動場、多用途宴會廳及空中花園等，另項目內亦放置不少藝術雕塑。據悉管理費約每呎4.5元。



位於掃管笏路88號的NAPA，提供460個單位，包括400伙分層單位及60間獨立花園洋房，分層實用面積約由437至851方呎，間隔為2房及3房設計，另備3個頂層連平台單位，實用面積由1,243至1,354方呎。；另洋房實用面積由1,763至2,884方呎不等，另連438至1,736方呎私家花園及339至627方呎天台，部份洋房設私人游泳池或按摩池。