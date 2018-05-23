﻿細賞開揚海景 淺水灣道37號亮白大廳暖意稱心

淺水灣道37號位處淺水灣道頭段，位置優越，環境恬靜，安享開揚深水灣海景，近望香港高爾夫球會。是次介紹該屋苑低層2個相鄰單位，實用面積合共2102方呎，兩單位可打通，大宅裝潢時尚簡約。



淺水灣道37號為港島南區豪宅，由3座物業組成，提供超過100個單位。屋苑交通配套方便，設住客穿梭巴士往來銅鑼灣，門外亦有巴士前往灣仔及中環，住戶亦可駕車前往淺水灣商場購物，車程只需約5分鐘。屋苑自設住客會所，設施多元化，如泳池、兒童遊戲間、桑拿及蒸氣浴室、健康舞室等。



是次走訪該屋苑低層A、B室，A單位實用面積848方呎，B單位1254方呎，兩單位可打通，現一同放售，叫價9900萬元連2車位，可買賣公司。特別一提，如買家需要3個車位，業主可再配售多一個車位。單位間隔寬敞四正，設計以素色為主調，米色牆襯以淺色地磚，加上天花燈槽的暖暖柔光，富有家居廳，易於打造舒適廳堂。業主將與客廳相連的房間打通，大廳現呈L形，增強空間感之餘，地方更見使實用。客廳置有多組米色沙發和木茶几，一側為露台，外望深水灣海景和香港高爾夫球會，景色怡人。沙發後方為置有木製書枱，正對大窗，採光充裕。飯廳置有圓形玻璃窗桌，牆身掛有畫作點綴。另一單位同樣設有飯廳，天花掛有水晶吊燈，盡顯豪宅氣派。廳中置有長餐桌，兩邊牆身的掛畫為飯廳增添藝術氣息。旁邊有弧形大窗，引入窗外景觀之餘，同時確保了一室的光線充足，充滿朝氣。



廚房方面，設多組廚櫃，烹飪設備一應俱全，如嵌入式焗爐。浴室設有大鏡櫃、浴缸及大窗，乾爽潔淨。兩單位合共有5房間，3間屬套房設計。各房間四正闊落，裝潢貫徹客廳風格，以素色為主，易於配襯各式傢俬。主人房有足夠空間容納雙人牀，更可三邊下牀，另擺放了牀頭櫃等家具。