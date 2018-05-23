愉城呎價1.52萬破頂
美聯聯席區域經理梁仲維稱，荃灣愉景新城5座高層B室，面積470方呎，兩房望園景，作價718萬元成交，呎價約15277元，創屋苑呎價新高，同時亦迅速打破本月18日8座高層B室呎售15127元舊紀錄，再推高約1%。
梁氏續指，新買家為用家，整個屋苑同類放盤約有10伙，叫價介乎730萬至750萬元。
美聯首席聯席區域經理談澤成指出，大圍名城1期2座中層SD室，面積739方呎，3房間隔，外望獅子山景致，以1450萬元成交，呎價約19621元，刷屋苑分層戶呎價新高。
祥益分行經理黃文樂指出，屯門建生邨裕生樓高層10室，面積598方呎，以（居二市場價）323萬沽出，創屋苑居二市場成交價新高，呎價約5401元。
東環錄撻訂個案
美聯營業經理吳惠斌表示，東涌東環6A座中層5室，面積463方呎，2房間隔，於本月初原以660萬沽出，惟買家撻訂收場，而原業主亦以658萬元重新放盤。據了解，該名買家與家人合資買樓，惟買樓後與家人意見不合，不願擔保承做按揭，導致撻訂收場。
中原高級分區營業經理呂宗霖表示，荃灣麗城花園1期3座低層E室，面積644方呎，3房望園景，於放盤1小時內迅速獲換樓客以720萬元承接，呎價11180元。