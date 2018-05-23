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﻿尚珩呎價2.93萬沽

2018-05-23 列印
　　豪宅新盤連錄成交，香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，九肚尚珩3座8樓A室以招標形式售出，面積1761方呎，屬4房雙套設計，成交價5159.73萬元，呎價29300元，成交價及呎價均創屋苑同類新高。該盤至今以招標形式共售出18伙分層，總成交額9.738億元，平均呎價28600元。

　　另外，新世界西貢清水灣傲瀧，昨錄逾40宗成交，5月至今累沽逾140伙，連同車位銷售，單月套現暫逾33億元。

　　發展商隨即上載最新3號價單，加推103伙，面積423至1945方呎，主要為四房大單位，每伙平均折實約3600萬元，以定價計涉約52億元。
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