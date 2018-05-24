嘉湖三房579萬沽
美聯首席高級營業經理馮根明表示，元朗溱栢6座低層C室，面積598方呎，望開揚景，以665萬元易手，呎價11120元。據悉，原業主於14年6月以約497.4萬元購入，是次轉售帳面獲利約167.6萬元。
祥益營業董事胡志偉表示，屯門景峰豪庭2座高層B室，面積508方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以578萬元購入作自住之用，呎價為11378元，屬市價成交。原業主於09年以約145萬元購入，是次轉手帳面獲利約433萬元。
世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，上水御皇庭2座高層A室，面積399方呎，兩房間隔，望開揚景，獲同區上車客以550萬元承接，呎價13784元。原業主於07年7月以189萬元購入，帳面獲利361萬元離場。
御皇庭呎價1.38萬
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，奧運站帝峯‧皇殿7座中層F室，面積531方呎，兩房間隔，望樓景，以1380萬元沽出，呎價25989元。據了解，原業主於10年6月以698萬元購入，帳面獲利682萬元離場。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣藍澄灣2座中層B室，面積485方呎，兩房間隔，望內園景，獲買家以600萬元承接，呎價12371元，據了解，原業主於03年約140萬元購入，帳面獲利約460萬元。