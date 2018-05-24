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﻿錦華花園兩房月租1.05萬

2018-05-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門錦華花園B座高層8室，面積353方呎，兩房設計，獲一名區內客垂青，以1.05萬元「即睇即租」，呎租29.7元。

　　香港置業營業經理陳榮德表示，奧運站柏景灣9座中層H室，面積471方呎，屬2房間隔，以月租約2.38萬元承租，呎租約50.5元，業主於13年12月以約678萬元購入上述單位，現享回報約4.2厘。

　　Q房網營業經理張維緯表示，小西灣藍灣半島8座高層A室，面積728方呎，屬3房間隔，享海景，獲租客以3.2萬元承租，呎租約為44元，原業主於10年7月以648萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約5.9厘。
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