  • 2018年5月25日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 競爭力酷熱天氣明華大廈土地大辯論外傭

日報新聞 > 地產

﻿瓊峰園三房3048萬沽

2018-05-25 列印
　　世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角半山瓊峰園A座高層01室，面積1313方呎，3房加工人房間隔，以3048萬元成交，呎價23214元，造價及呎價創該屋苑同類新高。據了解，原業主於2008年2月以1680萬元購入，持貨10年，帳面獲利1368萬元，升值約81%。

　　利嘉閣分行高級經理劉玉麟表示，跑馬地金山花園A座低層03室，面積910方呎，2房2廳連1套房，獲買家以約2350萬元承接，呎價約25824元。

　　據了解，原業主於1996年6月以約698萬元購入，帳面獲利約1652萬元，升值約2.4倍。

　　世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢清水灣上洋村單號屋，建築面積1900方呎，成交價1800萬元，建築面積呎價9474元。據了解，原業主於2007年10月以820萬元購入，持貨近11年，帳面獲利980萬元，升值1.2倍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd