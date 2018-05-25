﻿時尚雅廳暖意洋溢 斥600萬豪裝家居

港島大潭大型低密度豪宅紅山半島，提供分層單位和洋房，大多數的單位可享大潭灣海景及石澳一帶翠綠白筆山山景，倚山面海，環境清幽且私隱度高，因此吸引不少名人居住。屋苑現有實用面積2584方呎的單號屋放售，據悉，業主曾花600萬元裝修大屋。



大潭紅山半島分4期入伙，混合洋房及分層物業。分層單位屬於A區，合共提供248個單位；B,C,D區則為洋房，共246座。屋苑自設商場、游泳池、桌球室等會所設施。是次走訪其中一個單號屋洋房，實用面積2584方呎，採4 房1套房間隔，另設工人房、酒窖房和鼓房，叫價9300萬元，可買賣公司。業主早前曾斥約600萬元裝修家居，內部裝潢時尚清雅。特別一提，車庫面積達1173方呎，可泊6部私家車。



海景綠山盡收眼底



甫入屋內，廳中裝潢佈置以素色為主，客廳牆身髹上白色，地下鋪有淺色地磚，予人光潔明亮的感覺。客廳間隔方正，中央置有米色L形沙發，前方擺放矮身茶几，一側設大窗，外望大潭港海景和翠綠山巒，環境清幽恬靜。廳內空間充裕，沙發後方仍保留大量位置走動，戶主在此擺放了鋼琴和休閒椅。



飯廳位於客廳另一邊，以樓梯作分隔，涇渭分明。飯廳擺放了8人長餐桌，周邊仍有足夠位置走動。後方為開放式廚房，使飯廳在視覺上更修長寬闊。飯廳一側外連大花園，面積約846方呎，綠草如茵。廚房設計摩登時尚，以棕色為主調，置有多組廚櫃和吧枱，另有偌大的窗戶為廚房引入陽光，煮食時亦可更通爽涼快。房間方面，擁有4房間，間隔四正實用，內籠極為寬敞，加上房內不設窗台，地方更見使實用。房間鋪有木地板，營造舒適寢區，而且享有山海雙景，環境寧靜。