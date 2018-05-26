﻿白石角嘉熙461萬入場

嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）溫偉明表示，「嘉熙開價屬『吸引價』，首批單位涉及225伙，平均呎價20242元，發展商提供最高18.5%折扣優惠，折實平均呎價16498元，單位折實價為461.5萬元至1392.2萬元；折實呎價則由14388至19506元。」
折實呎價1.64萬
根據首批價單，包括10伙開放式、12伙一房、161伙兩房及43伙三房。其中開放式單位最平為5座2樓B室，面積250方呎，折實價為461.5萬，另外最貴單位為2座15樓C室，面積832方呎，折實價為1392.1萬。
項目提供三種付款計劃，包括120天現金優惠付款計劃（減售價8%）、180天備用二按付款計劃（減售價7%）以及建築期備用二按付款計劃（減售價4%）。另外，選擇任何一個付款計劃之買家，亦可同時享有印花稅折扣（減售價8.5%）及置業安居優惠（減售價2%），最高可享18.5%售價折扣。
最高享18.5%折扣
選用備用二按付款計劃之買家，二按最高為樓價25%，首兩年按息為P-2%，其後為P，而一二按合共最高為樓價80%，貸款年期最長25年。
嘉熙位於白石角科進路，由9座物業組成，提供1122伙，標準單位由開放式至四房單位，另外設有特色單位，預計項目關鍵日期為2020年2月29日。