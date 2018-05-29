﻿洋房備受追捧 南區豪宅睇樓成交量俱靠穩

港島南區豪宅近期的睇樓量平穩，睇樓客中有約四成專睇洋房。整個成交平穩，當中以洋房表現較優，黃麻角道的富豪海灣上月連錄3宗洋房易手；另大潭紅山半島亦有放盤多時的洋房，以約8200萬元售出。陽明山莊盤源缺乏，在約30個放盤中，少於5伙可以睇樓。



美聯物業區域營業董事方富義表示，山頂及南區豪宅於3月份錄約14宗成交，成交金額約31.89億元；而4月份則錄約15宗成交，成交金額約23.26億元。而在4月份成交中，有14宗來自港島南區，包括7宗洋房成交，其中位於壽山村道的Shouson Peak，有洋房以約2.62億元賣出，為僅有的一手買賣成交，其餘6宗則為二手成交。另外，區內睇樓客以本地人為主，有四成客是睇洋房。



富豪海灣上月連錄3宗易手



方氏又指出，4月份的洋房成交中，有3宗成交總額少於1億元。例如，位於赤柱的富豪海灣的1期單號B屋，實用面積2787方呎，採4房2套間隔，外望海景，獲買家斥7200萬元購入，實用呎價約25834元。屋苑上月共錄3宗洋房買賣，另外2宗為銀主盤易手。至於3月僅得1宗成交，而1月及2月更是零成交。富豪海灣全部為洋房，現時有22座洋房放售，最平叫價約7100萬元起。



紅山半島單號屋每呎2.9萬



另外，利嘉閣地產分行經理梁志偉則透露，5月份市場暫錄得富豪海灣2宗洋房易手，皆屬於銀主盤放售，包括1期單號D屋，實用面積3382方呎，以9000萬元沽出，較市價低約兩成。原業主於2010年10月斥約1.2億元購入單位，換言之是次轉手，帳面蝕讓約3000萬元。



鄰近的大潭紅山半島也有成交，美聯物業方富義又稱，紅山半島4月各錄得1宗洋房及分層單位售出。其中有單號屋實用面積2836方呎，原業主於2015年6月放售，最終以約8200萬元售出，實用呎價約28914元，屬市價成交，是繼今年1月後，屋苑再次錄得洋房成交。



分層單位方面，屋苑4期8座中層A室，實用面積948方呎，為2房1套間隔，以2320萬元沽出，實用呎價約24473元。目前，紅山半島有約23座洋房及約11個分層單位放盤，叫價分別約6980萬元起及2300萬元起。



方氏又提及，淺水灣道37號上月亦錄得2宗成交，其中1宗為1座高層A室，實用面積848方呎，採2套房間隔，於去年7月以2980萬元連車位放盤，最終減價50萬元，以2930萬元交吉成功易手，實用呎價約34552元。



陽明山莊僅5伙可睇樓



利嘉閣地產梁志偉指，大潭指標豪宅屋苑陽明山莊，最新有約30個放盤，惟少於5個單位可以睇樓，部份業主要買家洽購及到價才會安排睇樓，甚至個別業主要求買家入票才可睇樓。目前，該屋苑約1000方呎的2房單位，連車位叫價約2500萬元，3房戶視乎單位有否連露台，連車位叫價由3800萬元起。



成交方面，3月份錄約4宗成交，4月則錄2宗成交，平均實用呎價約31000元。



其中，市場錄得屋苑6座中層45室，實用面積2069方呎，3房1套間隔，設露台外望山景，原業主約4個月前放售，連車位叫價6800萬元，獲買家睇樓後零議價承接，作價較市價高約3%至5%，實用呎價約32866元。