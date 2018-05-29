沙田廣場961萬破頂沽
美聯首席聯席區域經理陳國良指出，沙田廣場B座中層03室，面積612方呎，3房間隔，作價961萬元成交，呎價15703元，創屋苑同類成交價新高。
美聯首席高級營業經理吳肇基稱，鰂魚涌太古城海天花園啟天閣中層D室，面積750方呎，3房1套，作價1765萬元易手，呎價23533元，屬市價。吳氏續指，新買家為換樓客，現時同類放盤約有9伙，叫價介乎1700萬至1800萬元。
中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城3座中層H室，面積327方呎，2房間隔，以600萬元沽出，呎價18349元，新買家為用家。
中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居2座中層D室，面積543方呎，3房間隔，以586萬元沽出，呎價10792元。伍氏續指，本月嘉湖山莊交投暢旺，至今累錄53宗成交，較上月同期的36宗，按月上升約47%。
將軍澳區內紛錄新高成交，港置助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳廣明苑C座中層14室，面積433方呎，2房間隔，600萬成交，呎價13857元，創屋苑呎價新高；此外，中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳維景灣畔8座中層B室，面積496方呎，2房間隔，以900萬元易手，呎價18145元，造價及呎價均創屋苑同類新高。