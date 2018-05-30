﻿換樓用家主導 東半山豪宅優質盤源紛錄承接

豪宅市場近期表現不俗，其中港島東半山屋苑交投更錄得明顯增加，但業主相當惜售，議價空間不大，當中樂活道錄得樂活臺有3房單位在零議價下，以約2600萬元獲承接；另錄得渣甸山慧景園有低層戶，業主反價18萬元買家仍願追價，最終以3318萬元購得，屋苑僅餘下一放盤，叫價由3350萬元起。



利嘉閣地產市務經理明玉龍表示，東半山區近日交投暢旺，4月份錄得約60宗成交，較2月和3月合共約70宗，成交步伐明顯加快，大部份成交主要來自樂活道、渣甸山、司徒拔道及跑馬地一帶屋苑，佔東半山區成交量近一半，觀乎盤源供應稀缺的樂活道一帶屋苑，單計4月亦錄7宗成交。



樂活臺零議價2600萬售



明氏指，物業市場負面消息不多，加上經濟保持增長，而早前美國預期加息亦對物業市場影響不大，因此繼續吸引用家入市傳統優質貨源，至於整個東半山、跑馬地區，客源以用家、換樓客主導，整體業主心態亦希望長線持有，因此大部份成交價均為零議價，議價幅度不多，最多只有1%至2%。



樂活臺及樂陶苑分別坐落樂活道頭段及中段，4月亦各自錄得2宗成交，交投表現相對亮麗。樂活臺4月錄得中高層A室成交，實用面積約1178方呎，3房連1套房設計，外望開揚景色，買賣雙方在零議價下，以約2600萬元成交，實用呎價約22071元。據了解，現時樂活臺約有10個放盤，叫價由2400萬元起。



慧景園三房每呎2.7萬



位於樂活道中央的屋苑比華利山，3月及4月分別錄得1宗及2宗買賣，4月份成交包括G座高層2室，實用面積1082方呎，以約2580萬元獲用家承接，實用呎價23845元。屋苑現時約有30個放盤，入場費約2500萬元。



中原地產分區經理李穎倫指，樓價接連攀升，實力買家紛轉追逐優質物業，其中渣甸山一帶屋苑成交持續，4月份共錄8宗成交，較3月的2宗大幅上升。渣甸山屋苑現時有約100個放盤，惟業主相當惜售，實在放盤只佔約兩成或20間，平均每個屋苑只有1、2個實在貨源。



位於春暉道的慧景園4月錄得1宗成交，單位為1座低層A室，實用面積1193方呎，採3房1套連工人房間隔，向西望鄰近樓景及山景，原業主以3300萬元放盤，在洽購期間反價至3318萬元，獲用家承接，實用呎價27812元。屋苑現有一兩個實在放盤，3房戶叫價由3350萬元起。



嘉苑連車位2530萬沽



利嘉閣明玉龍又提到，司徒拔道屋苑近日亦持續錄得成交，4月共錄約3宗成交，例如4月尾錄得嘉苑D座高層4室連車位易手，實用面積約1202方呎，3房連1套房設計，外望開揚景色，業主原叫價約2580萬元，在減價約2%後，獲買家斥資約2530萬元承接，實用呎價約21048元。



另外，屋苑現時市場上約有7個放盤，最平叫價2,200萬元起。



同樣位於司徒拔道的翠壁4月亦連錄2宗成交，包括低層G室，實用面積510方呎，2房間隔，以約865萬元易手，呎價17020元；另一宗為低層I室，實用面積1146方呎，3房1套間隔，望東北開揚跑馬地景，以2200萬元獲用家購入，實用呎價19197元。屋苑現有4個放賣盤。



