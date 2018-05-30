綠楊890萬創新高
中原高級分行經理謝德生指出，荃灣樂悠居高層03室，面積538方呎，3房1套間隔，以899萬元沽出，創屋苑成交價新高，呎價16710元，新買家為換樓客；同時，中原資深分區營業經理陳忠燕表示，荃灣綠楊新邨P座中層01室，面積582方呎，3房間隔，以890萬元沽出，呎價15292元，創屋苑成交價新高，新買家為換樓客。
另外，中原高級分行經理何偉明表示，荃灣荃威花園L座高層05室，面積533方呎，2房間隔，獲換樓客以655萬元承接，呎價12289元，成交價創屋苑新高之餘，呎價更為屋苑新高。
美聯聯席區域經理陳國良指出，沙田溱岸8號5座高層D室，面積729方呎，作價1658萬元成交，呎價22743元，創該屋苑二手市場分層戶呎價新高。
溱岸呎價2.28萬沽
受區內新盤即將出台刺激，北角區內交投氣氛升溫，紛錄新高成交個案，世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角健威花園C座高層05室，面積446方呎，2房間隔，獲上車客以830萬元承接，呎價18610元，成交價及呎價均屬屋苑新高。
此外，中原高級分行經理施長達透露，北角港運城1座中層C室，面積746方呎，3房間隔，以1550萬元易手，呎價20777元，創屋苑成交價新高。