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﻿西環維壹高層三房3667萬沽

2018-05-30 列印
　　中原分區經理梁智仁表示，西環維壹極高層C室，面積1208方呎，3房間隔，以3667.6萬元不連車位成交，呎價30361元。原業主於2011年11月以3538.8萬元連雙車位買入，2個車位市值約900萬元，帳面獲利128.8萬元，升值3.6%。

　　利嘉閣分行高級經理劉玉麟表示，跑馬地名門5座中層D室，面積約871方呎，以2300萬元成交，呎價約26406元。利嘉閣分行高級經理阮好珍表示，奧運站一號銀海8座低層A室，面積約781方呎，以2250萬元成交，呎價約28809元。據悉，原業主2015年5月，以約1590萬元買入，剛鬆綁SSD，帳面獲利約660萬元，升值約42%。

　　美聯分行高級分區營業經理胡宗樂表示，北角傲龍軒高層A室，面積約876方呎，連車位以約2098萬元成交，呎價約23950元。
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