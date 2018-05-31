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﻿東旭苑893萬沽成居屋王

2018-05-31 列印
　　宏智客戶經理梁志青表示，筲箕灣居屋東旭苑C座高層5室，面積650方呎，屬3房1套間隔，以（居二市場價）893萬元成交，呎價約13738元，創全港居二市場呎價及成交價新高。翻查資料顯示，上述成交呎價迅速打破於4日前鰂魚涌康山花園每呎13649元的舊紀錄，同時，亦打破東旭苑於本月17日878萬元的紀錄，榮登本港雙料居屋王。

　　中原副分區營業經理溫旭銘表示，元朗原築1座高層B室，面積814方呎，3房1套房加儲物房間隔，以900萬元成交，造價創同類型單位新高，呎價11057元，新買家為區內換樓客。

　　美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣22座高層G室，面積約532方呎，2房望海景，以728萬元沽出，呎價約13684元。
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