形品特色戶2900萬沽
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角形品頂層天台特色戶，面積1131方呎，四房一套另設工人套房間隔，附設400呎天台，獲區外換樓客以2900萬元承接，呎價約2.6萬元，屬屋苑雙破頂。
市場上用家加速入市步伐，推動新界區大型屋苑紛錄新高成交，其中，中原東涌映灣園A組副分區營業經理王英堂表示，東涌映灣園16座高層F室，面積563方呎，兩房間隔，以750萬元承接，呎價1.3萬元，呎價屬屋苑新高，新買家為外籍機師。
朗屏呎價1.9萬易手
此外，中原副分區營業經理溫旭銘指，元朗朗屏8號2座中層B室，面積246方呎，屬開放式單位，獲上車客以466.8萬元承接，呎價約1.9萬元，創屋苑呎價新高。據悉，原業主持貨不足三年，故是次買賣需付樓價10%SSD，即46.68萬元，惟扣除上述稅項及其他開銷後，仍獲利約135萬元。
祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座中層H室，面積549方呎，屬三房單位，作價620萬元，呎價1.1萬元，創屋苑同類造價新高。
美聯高級營業經理黃金輝表示，將軍澳天晉I期3座高層B室，面積892方呎，屬三房一套連工人房間隔，成交價約2198萬元，呎價約2.5萬元。