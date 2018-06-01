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﻿將軍澳天晉每呎2.7萬雙破頂

2018-06-01 列印
　　將軍澳區內新高成交此起彼落，不絕於耳，港置助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳天晉I期1座高層A室，面積1306方呎，屬四房兩套間隔，作價3580萬元易手，呎價約2.7萬元，創屋苑分層戶成交及呎價新高；此外，同區屋苑領凱11座高層RB室，面積675方呎，三房一套間隔，以890萬元成交，呎價1.3萬元，屋苑同類雙破頂。

　　中原將軍澳新都城I期分行經理許劍峰表示，將軍澳天晉IIIA期3A座高層A室，面積673方呎，三房連套房間隔，望正東海景，最初叫價1350萬元，議價後以1320萬元易手，呎價約兩萬元，創同類呎價新高，新買家為用家。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳中心6座高層H室，面積465方呎，屬兩房間隔，儘管連租約「無樓睇」，但亦以848萬元成交，呎價約1.8萬元，創屋苑同類成交價新高。
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