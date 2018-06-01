﻿天台享開揚景 爵園敞亮廳堂清新自然

何文田爵園位處九龍名校網區，是次為大家介紹該廈唯一放盤，實用面積1061方呎，採3房1套間隔，廳大房大，室內裝潢雅緻，而且，放盤還附設天台，享有旺角市區景色。



爵園位於公爵街2號，於1964年入伙，採用單幢式設計，樓高12層，每層設有4伙單位。屬小學34校網，網內有不少著名小學。位置上，鄰近旺角及太子，由於位處公爵街街口，方便前往多條主要街道包括界限街、基堤道及太子道西，一帶都有不少民生配套，譬如屋苑對面便是旺角大球場及花墟公園，提供大量休憩及康樂用地。



名校網優勢



交通方面，太子道西有不少巴士路線經過，步行前往港鐵旺角東站及太子站都相當方便。



據地產代理表示，介紹之單位為物業現時僅有的放盤，單位內櫳亦有作出部份裝修，故廳堂整體佈置都尚算新淨，買家購入單位，仍可以繼續使用，節省部份裝修費用。淺色大廳空間深長寬闊，一邊已備有三面通風窗，陽光光線從外透入屋內，光猛明亮。



客廳曲尺沙發及按摩椅靠牆擺放，前方放置茶几後仍有不少鬆動空間。飯廳與改建成開放式的廚房成為一區，餐桌用上黑色桌面配襯白色椅子，時尚有型。廚房拆去間隔牆身後，空間感足，並有中島工作枱，具實用性之餘，也作為清晰分區。



單位擁有3房1套間隔，每個房間與大廳一樣不設窗台，傢俬擺位方面可謂不需傷腦筋，主人套房的睡牀放於房間一隅，剩下位置擺放衣櫃及工作桌，空間十分充裕。最後，單位附設的特大天台，外望周邊開揚景觀，同時天台已接駁水電，方便使用。