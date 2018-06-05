嘉湖三房673萬易手
利嘉閣高級經理黃智傑表示，將軍澳都會駅3座中層F室，面積679方呎，為3房連套房間隔，望內園景，以1148萬元沽出，呎價16907元，據了解，原業主於12年8月，以600萬元購入，是次轉手帳面獲利548萬元。
世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山迎海2座高層H室，面積497方呎，2房間隔，望山景，以820萬元沽出，呎價16499元。據了解，原業主於12年9月以530萬元購入，帳面獲利290萬元。
映灣園呎價1.23萬沽
美聯營業經理張少勛表示，東涌映灣園7座高層G室，面積737方呎，3房連套房間隔，望海景，以906萬元易手，呎價12293元，據悉，原業主於09年2月以約270萬元購入，帳面獲利636萬元。
世紀21物業（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣環宇海灣2座高層C室，面積716方呎，成交價1068萬元，呎價14916元，據了解，原業主於14年以773萬元購入，帳面獲利295萬元離場。
美聯高級營業經理楊浩然表示，大埔溋玥‧天賦海灣11座高層A室，面積1167方呎，屬3房間隔，望海景，以1638萬元成交，呎價14036元。原業主於12年以近1216.4萬元購入，帳面賺421.6萬元。