﻿高鐵效應帶動 九龍站豪宅紛錄破頂成交個案

九龍站上蓋豪宅如擎天半島、漾日居、君臨天下及天璽均於5月錄得成交，但部分業主心雄，叫價高出市價，影響承接力。區內不少放盤連租約，加上高鐵通車在即，吸引投資客和內地客承接，如君臨天下海景單位，業主原叫價3000萬元，加價100萬元仍獲內地客垂青。



九龍站近月交投疏落，君臨天下、擎天半島、漾日居及天璽5月錄約6宗二手成交，而凱旋門5月終破蛋。香港置業高級區域董事馬步成表示，業主態度漸趨心雄，新近放盤叫價普遍高市價15%至20%，買家難以追價，因而卻步觀望，承接力下降；加上高鐵通車在即，約三成業主看好區內發展潛力而封盤，致拖慢區內二手成交。以凱旋門為例，3月中旬至今終破蛋，5月錄2宗成交，其中映月閣低層B室，實用面積960方呎，以3800萬元交吉易手，實用呎價約39583元。



提供逾千伙的凱旋門，現約有85個放賣盤，1房、2房和3房單位入場費分別約1350萬元、1600萬元和2700萬元。香港置業馬步成提到，漾日居同樣提供2房單位，實用面積約630方呎，較凱旋門2房大200多方呎，而且屬特色2房套單位，故入場門檻較高，叫價由1900萬元起，3房單位則需約2100萬元。截至5月下旬，屋苑錄得2宗3房單位買賣，其中1座低層E室，實用面積948方呎，以2293萬元連租約成交，實用呎價約24188元。屋苑現約有70個放賣盤，盤源較去年同期減兩至三成。



凱旋門連錄2宗3房易手



利嘉閣地產助理分區經理張德敬透露，坐落於九龍站上蓋的君臨天下，於內地甚有口碑，加上鄰近高鐵站，素來受內地客青睞，約一半客源為內地客。5月份，錄1宗成交，單位為3座低層A室，實用面積794方呎，採2房1套間隔，享海景，連租約放盤數月，終以2850萬元市價成交，實用呎價約35894元。屋苑現約有90個放賣盤，超過一半連租約放售，另當中約一成可買賣公司，叫價較市價高20%至30%。2房戶入場費約2400萬元；3房單位則由3900萬元起，為低層海景戶。



君臨天下提價100萬沽出



美聯物業營業經理余慶麟補充，4月份有內地客看好九龍站一帶前景，以3100萬元購入君臨天下1座中層C室，實用面積794方呎，2房1套房連多用途房，望維港業主原叫價3000萬元，後加價至3100萬元獲承接，實用呎價約39043元。另毗鄰的擎天半島剛錄1宗低市價成交，為6座低層F室，實用面積849方呎，望奧運站一帶，業主年初開價2300萬元，最近以2160萬元易手，實用呎價約25442元。



他直言，上述成交單位比市價低，現時屋苑約有75個放盤，主要為3房戶，3房戶最平叫價為5座中層單位，實用面積748方呎，開價2400萬元。屋苑5月共錄2宗成交，其中1座高層F室為罕有放售，實用面積1124方呎，連露台，向東北望獅子山景，近期以3700萬元沽出，實用呎價約32918元；屋苑僅1座和2座55樓以上才連露台，故上述單位放盤罕有。



天璽1.1億破頂價成交



2007年入伙的天璽，提供逾600伙。屋苑5月錄1宗二手買賣，為彗鑽中層D室，實用面積672方呎，2房1套間隔，成交價2700萬元，實用呎價約40178元。美聯余慶麟指，屋苑5月另錄2宗一手成交，其中天鑽高層A室屬破頂成交，實用面積1481方呎，造價約1.1億元。目前，天璽約有60個放盤，主要是3房和4房單位。