屯門市廣場呎價1.59萬
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，奧運站柏景灣6座低層H室，面積449方呎，2房間隔，望街景，以903萬元易手，呎價20111元。原業主於01年以231萬元購入，帳面獲利672萬元離場。
中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城49座高層G室，面積304方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價19079元。原業主於15年以415萬元購入，帳面獲利165萬元。
利嘉閣分區經理黃永全稱，元朗溱柏6座高層C室，面積598方呎，採兩房間隔，望山景，以685萬元沽出，呎價11455元。據悉，原業主於13年9月，以約532萬元買入上述單位，帳面獲利約153萬元。
香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角嘴港灣豪庭6座高層E室，面積344方呎，獲外區客承接，成交價688萬元，呎價20000元，原業主於10年以約298萬元購入，帳面獲利390萬元。
港灣豪庭688萬易手
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳安寧花園6座低層E室，面積583方呎，屬3房間隔，獲同區換樓客購入自用，成交價約678萬元（自由市場價），呎價11630元。
中原副分區營業經理楊維龍表示，上水皇府山6座中層D室，面積719方呎，以905萬元沽出，呎價12587元。