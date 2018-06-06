  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 地產

﻿屋苑紛錄用家承接

2018-06-06 列印
■二手交投暢旺，屋苑再錄用家市價承接。
Previous Next

　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場2座高層H室，面積318方呎，獲區外首置客承接，成交價508萬元，呎價15975元，屬市價成交。原業主於14年以約315萬元購入，是次轉手帳面獲利約193萬元。

屯門市廣場呎價1.59萬

　　世紀21家天下分行經理黎振傑表示，奧運站柏景灣6座低層H室，面積449方呎，2房間隔，望街景，以903萬元易手，呎價20111元。原業主於01年以231萬元購入，帳面獲利672萬元離場。

　　中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城49座高層G室，面積304方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價19079元。原業主於15年以415萬元購入，帳面獲利165萬元。

　　利嘉閣分區經理黃永全稱，元朗溱柏6座高層C室，面積598方呎，採兩房間隔，望山景，以685萬元沽出，呎價11455元。據悉，原業主於13年9月，以約532萬元買入上述單位，帳面獲利約153萬元。

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角嘴港灣豪庭6座高層E室，面積344方呎，獲外區客承接，成交價688萬元，呎價20000元，原業主於10年以約298萬元購入，帳面獲利390萬元。

港灣豪庭688萬易手

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳安寧花園6座低層E室，面積583方呎，屬3房間隔，獲同區換樓客購入自用，成交價約678萬元（自由市場價），呎價11630元。

　　中原副分區營業經理楊維龍表示，上水皇府山6座中層D室，面積719方呎，以905萬元沽出，呎價12587元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd