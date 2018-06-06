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﻿嘉湖三房月租1.25萬

2018-06-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座高層G室，面積548方呎，三房間隔，租客為外區客，以1.25萬元租入，呎租為22.8元。

　　利嘉閣高級經理梁浩賢表示，灣仔囍滙3座低層G室，面積約346方呎，為開放式間隔，望市景，以2.08萬元租出，呎租60.1元。據了解，業主於13年12月，以約719.4萬元購入，現租出可享租金回報率約3.5厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣5座中層F室，面積625方呎，3房設計，以月租1.55萬元租出，呎租為24.8元。

　　中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居12座低層D室，面積547方呎，3房間隔，月租1.3萬元，呎租23.8元。
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