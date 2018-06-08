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﻿粉嶺名都三房月租1.5萬

2018-06-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理麥偉成表示，粉嶺名都2座中層D室，面積454方呎，三房間隔，以1.5萬元獲承租，呎租33元。原業主於98年以203萬元購入，是次租出單位可享約8.9厘租金回報。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水翠麗花園5座中層E室，面積427方呎，兩房間隔，月租1.05萬元，獲新婚客承租，呎租24.6元。業主於12年以148萬元買入，現租出可享租金回報率約8.5厘。

　　Q房網高級營業經理鄺志達表示，鴨脷洲海怡半島8座高層D室，面積640方呎，三房連套房間隔，獲租客以2.5萬元承租，呎租為39.1元。業主於11年3月以575萬元購入，租金回報達5.2厘。
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